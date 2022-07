Slovenija na Sodišču EU v primeru superliga podprla Uefo in Fifo

Luxembourg, 13. julija - Slovenija je v sodnem postopku na Sodišču EU o evropski superligi podprla Mednarodno (Fifa) in Evropsko nogometno zvezo (Uefa). Po mnenju Slovenije pravila o predhodnem dovoljenju, sankcijah in športnih pravicah v njunih statutih niso v nasprotju s pravili konkurenčnega prava EU, so za STA povedali viri pri EU.