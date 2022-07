KPK bo na sodbo glede Horvathove nezdružljivosti funkcij vložila revizijo

Ljubljana, 12. julija - Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) bo na sodbo upravnega sodišča glede nezdružljivosti funkcij poslanca DZ in člana sveta Madžarske samoupravne narodnostne skupnosti Občine Lendava Ferenca Horvatha vložila revizijo. Če bo treba pa bodo kasneje predlagali tudi spremembo zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, so sporočili s KPK.

KPK bo vložila revizijo na sodbo, ker je "področje nezdružljivosti funkcij izrednega pomena tako s postopkovnega kot vsebinskega vidika ter ga jemljemo zelo resno in ker v vsebinsko podobni zadevi še poteka postopek pred ustavnim in vrhovnim sodiščem".

Glede spremembe zakona pa so pojasnili, da so vladi maja 2021 že predlagali poenotenje ureditve nezdružljivosti funkcij, a niso prejeli odziva.

V odzivu za STA so zapisali, da je komisija od uveljavitve omenjenega zakona leta 2010 dvigovala standarde svojih postopkov in stremela k profesionalizaciji svojega dela. Prvi člen zakona komisiji nalaga, da skrbi za krepitev pravne države. "V okviru vsega tega smo vedno upoštevali mnenja sodišč in sledili njihovim ugotovitvam," so zapisali.

Horvath je na današnji novinarski konferenci dejal, da pričakuje javna opravičila in da predsednik KPK Robert Šumi razmisli o odstopu. Na komisiji pa so za STA odgovorili, da bodo izpolnili "vse obveznosti, ki so zapisane v izreku sodbe, v katerem pa ni zahteve po opravičilu". Spomnili so, da kadar je izrek sodbe zahteval opravičilo, so se tudi opravičili.

Glede odstopa predsednika KPK pa so pojasnili, da "odločitve o določeni zadevi ne sprejme zgolj predsednik komisije. Postopek pred komisijo je dvodelen: najprej strokovna služba profesionalno, zakonito in strokovno preuči zadevo in v zvezi z njo pripravi gradivo, nato pa o njej na podlagi istih vrednot odloča še senat v sestavi treh članov".

Upravno sodišče je ugodilo tožbi Horvatha in ter odpravilo ugotovitve KPK o njegovi nezdružljivosti funkcij. Upravno sodišče je ugotovilo, da ni sporno, da Horvath opravlja funkcijo poslanca DZ in funkcijo člana sveta Madžarske samoupravne narodnostne skupnosti Občine Lendava. Pritožba zoper sodbo pa ni dovoljena.