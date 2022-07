Ministrstvo za kmetijstvo opozarja na napačno razumevanje pravil glede registracije perutnine

Ljubljana, 15. julija - V zvezi z informacijami, ki so se v zadnjem času pojavila glede obvezne registracije obratov za rejo kokoši, na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano opozarjajo, da gre za napačno razumevanje evropske uredbe. Države članice lahko namreč sprejmejo nacionalna pravila, na podlagi katerih registracija ne bo obvezna, so pojasnili.