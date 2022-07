Newyorške borze uvodoma z rastjo

New York, 12. julija - Newyorške borze so v današnji trgovalni dan vstopile z rastjo osrednjih indeksov, potem ko so vlagatelji v pričakovanju poslovnih objav glavnih bank in junijskih podatkov o inflaciji. So pa negotove gospodarske razmere danes poskrbele za prvo izenačitev vrednosti evra in dolarja po letu 2002, negativno pa so vplivale tudi na naftni trg.