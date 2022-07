Vreme: Sončno s spremenljivo oblačnostjo

Ljubljana, 12. julija - Popoldne bo dokaj sončno s spremenljivo oblačnostjo, nastalo bo nekaj ploh in neviht. V sredo bo pretežno jasno, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Popoldne bo dokaj sončno s spremenljivo oblačnostjo, nastala bo kakšna ploha in nevihta. Zapihal bo severovzhodni veter, zvečer na Primorskem prehodno šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 26, na Primorskem do 30 stopinj Celzija.

V sredo bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 15, na Primorskem okoli 16, najvišje dnevne od 27 do 31 stopinj Celzija.

Opozorilo: Na Krasu in v Slovenski Istri je razglašena velika požarna ogroženost v naravi.

Obeti: V četrtek bo deloma sončno z občasno zmerno oblačnostjo in bolj vroče. V petek bo sončno in vroče, popoldne se bodo od severa začele pojavljati nevihte.

Vremenska slika: Nad večjim delom Evrope je pri tleh obsežno območje visokega zračnega tlaka, nad vzhodno Evropo pa nastaja ciklonsko območje z višinsko dolino hladnega zraka. Od severa priteka proti Alpam v višinah razmeroma hladen in občasno nekoliko bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo povečini sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo. V krajih zahodno od nas lahko nastane kakšna ploha predvsem v dopoldanskem času, drugod pa je možna kakšna nevihta predvsem sredi dneva in popoldne. V sredo bo pretežno jasno.