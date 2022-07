Finance: Na avtocestah cenejši dizel za slovenske avtoprevoznike

Ljubljana, 12. julija - Na Petrolovih bencinskih črpalkah na avtocestnem križu po poročanju Financ veljajo nižje cene za slovenske avtoprevoznike. Ti so namreč sklenili komercialne dogovore s Petrolom in dizel točijo po enaki ceni, kot je regulirana zunaj avtocestnega križa, navaja časnik. To so za Finance potrdili tudi panožni predstavniki pri OZS in GZS.