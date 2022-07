EU določila tri glavne zdravstvene grožnje

Bruselj, 12. julija - Organ EU za pripravljenost na izredne zdravstvene razmere Hera, ki deluje v okviru Evropske komisije, je predstavil tri glavne zdravstvene grožnje, ki zahtevajo usklajevanje na ravni unije. To so patogeni s potencialom za nastanek pandemije, kemične, biološke, radiološke in jedrske grožnje ter grožnje, ki izhajajo iz protimikrobne odpornosti.