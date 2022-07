Britanska enota SAS v Afganistanu ubijala neoborožene in pripornike

London/Kabul, 12. julija - Pripadniki specialne enote britanske vojske (SAS) naj bi med šestmesečno turnejo po Afganistanu med letoma 2010 in 2011 v sumljivih okoliščinah ubili več kot 50 pripornikov in neoboroženih moških, je razkrila preiskava oddaje Panorama britanskega BBC. Iz britanskega ministrstva za obrambo so medtem sporočili, da so navedbe preiskave neutemeljene.