Inšpektorji še naprej zaznavajo kršitve pri prodaji tobačnih izdelkov mladoletnikom

Ljubljana, 12. julija - Tržni inšpektorji še naprej zaznavajo kršitve pri prodaji tobačnih izdelkov mladoletnim osebam. Maja in junija so v nadzorih odkrili preko 40 odstotkov kršitev, a so rezultati malenkost boljši kot v nadzoru pred obdobjem epidemije. Pogosto so prodajalci sicer od kupca zahtevali osebni dokument, a napačno izračunali starost, ugotavlja inšpektorat.