Calcit Volley v novo sezono s štirimi novimi močmi v bloku

Kamnik, 12. julija - V odbojkarskem klubu Calcit Volley so danes v izjavi za javnost sporočili, da so moško ekipo okrepili trije novi blokerji, žensko pa nova blokerka. Novi člani kamniškega kluba so Kolumbijec Daniel Aponza, nekdanji slovenski reprezentant Uroš Pavlović, Luka Lazar in Sara Hutinski.