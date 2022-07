Banka Slovenije: Gospodarske razmere v polletju ugodne, obeti za naprej manj spodbudni

Ljubljana, 12. julija - Posledice ruskega napada na Ukrajino so za Slovenijo za zdaj še omejene, ugotavlja Banka Slovenije. Nadaljuje se tako visoka raven gospodarske aktivnosti in v drugem četrtletju bi po ocenah gospodarska rast lahko ostala na ravni iz prvega trimesečja. Obeti za nadaljevanje leta so manj spodbudni.