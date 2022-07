V Galeriji Media Nox v Mariboru se predstavlja Jur Samec

Maribor, 13. julija - Galerija Media Nox vabi k ogledu razstave slik, objektov in zapisov avtorja Jura Samca z naslovom Absolutely, there is no pain in heaven. Ta v sodelovanju z umetnico Ajo Vesno Ginovsko v tandemu JURAJA GINSAM poleg "mask" in figuric, ki nagovarjajo k smehu, predstavlja dela v zvezi z alias George Cockom in drugimi osebnostmi.