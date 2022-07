V DZ ustanovljena delovna skupina komisije za poslovnik za pripravo sprememb in dopolnitve poslovnika DZ

Ljubljana, 12. julija - Člani komisije DZ za poslovnik so na današnji prvi redni seji imenovali člane v delovno skupino komisije, ki bo pripravila predlog sprememb in dopolnitve poslovnika DZ. Delovno skupino bodo sestavljali Lena Grgurevič (Gibanje Svoboda), Jani Prednik (SD), Matej Tašner Vatovec (Levica), Karmen Furman (SDS) in Aleksander Reberšek (NSi).