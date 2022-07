Eurobarometer: Državljani EU najbolj zaupajo tradicionalnim medijem

Bruselj, 12. julija - Državljani EU najbolj zaupajo tradicionalnim medijem, je pokazala zadnja raziskava Eurobarometer. Glavni vir novic je še vedno televizija (75 odstotkov), predvsem med starejšimi od 55 let, najbolj pa zaupajo javnim radijem in televizijam (49 odstotkov). Večina vprašanih tudi meni, da zna prepoznati lažne novice in dezinformacije.