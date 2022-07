Japonska in ZDA napovedale zaostritev sankcij proti Rusiji

Tokio, 12. julija - Ameriška finančna ministrica Janet Yellen in japonski finančni minister Shunichi Suzuki sta se danes sestala v Tokiu in se dogovorila, da bosta v podporo Ukrajini in v boju proti gospodarski nestabilnosti, ki jo je povzročila ruska invazija na to državo, uvedla dodatne sankcije proti Rusiji, poroča španska tiskovna agencija EFE.