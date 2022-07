Izdali novo priložnostno poštno znamko z motivom balonov

Murska Sobota, 12. julija - Pošta Slovenije je na pobudo Filatelistične zveze Slovenije v ponedeljek izdala novo priložnostno znamko z motivom toplozračnih balonov. Z njo so še pred uradnim začetkom zaznamovali 24. Svetovno prvenstvo v letenju s toplozračnimi baloni. To bo med 16. in 23. septembrom potekalo v Murski Soboti.