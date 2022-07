Ljubljana, 12. julija - Pred najboljšimi kajakaši in kanuisti so tekme sezone. Tekmovalci v slalomu na divjih vodah se bodo od 26. do 31. julija merili na svetovnem prvenstvu v Augsburgu, sprinterje na mirnih vodah pa od 3. do 7. avgusta čaka svetovno prvenstvo v kanadskem Halifaxu.