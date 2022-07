Kolesarji, mopedisti in vozniki električnih skirojev naj upoštevajo pravilno stran vožnje

Ljubljana, 12. julija - Policisti Policijske uprave Ljubljana so danes v centru Ljubljane izvedli poostren nadzor nad kršitvami prometnih predpisov kolesarjev, mopedistov in voznikov električnih skirojev. Tem voznikom svetujejo, naj v prometu upoštevajo pravilno smer in stran vožnje, nosijo zaščitno čelado, ne uporabljajo mobilnega telefona in slušalk ter vozijo trezni.