Celje, 12. julija - Celjski kriminalisti ugotavljajo motiv ponedeljkovega umora na območju Šentjurja, kjer so v stanovanjski hiši našli mrtvega moškega in žensko. Prve ugotovitve kažejo, da je 61-letni moški v dopoldanskih urah ustrelil svojo 64-letno zunajzakonsko partnerko in nato ustrelil še sebe, je danes povedal vodja celjskih kriminalistov Milan Vogrinec.