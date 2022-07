Premoženjsko stanje objavila tudi Marta Kos

Ljubljana, 12. julija - Premoženjsko stanje je danes objavila tudi podpredsednica Gibanja Svoboda Marta Kos, ki je že napovedala predsedniško kandidaturo. Med drugim ima 84.000 evrov in 161.000 švicarskih frankov prihrankov v bankah, 460.000 evrov vrednostnih papirjev in kapitalskih naložb, je tudi lastnica stanovanja v Ljubljani in avtomobila Audi A6 avant, letnik 2014.