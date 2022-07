V državnih ustanovah prejeli pošiljke z belim prahom

Ljubljana, 12. julija - V državnih ustanovah v centru Ljubljane in za Bežigradom so v ponedeljek zjutraj prejeli tri pisma, iz katerih se je po odprtju vsul bel prah. Posredovali so gasilci in policisti in delavci Inštituta za mikrobiologijo in imunologijo. Po analizi se je izkazalo, da ne gre za nevarno snov. Osebe, ki so bile v stiku s pošiljko, so bile v karantenah.