Z nožem zagrozila vozniku in se odpeljala z njegovim vozilom

Ljubljana, 12. julija - Policisti so bili danes zjutraj obveščeni o ropu v središču prestolnice. Ugotovili so, da sta neznana storilca oškodovancu, ki je sedel v osebnem vozilu, zagrozila z nožem. Žrtev je morala zapustiti avtomobil, s katerim se je nato odpeljal eden od storilcev, so sporočili s Policijske uprave (PU) Ljubljana.