Ljubljana, 12. julija - V Splošni bolnišnici Jesenice je zaradi porasta okužb s covidom-19 ponovno obvezna uporaba zaščitnih mask v vseh prostorih bolnišnice za vse zaposlene in obiskovalce.

Za obiske v jeseniški bolnišnici še vedno velja, da so obiski pri pacientih dovoljeni, vendar so omejeni na eno zdravo osebo za največ 15 minut, so še sporočili iz bolnišnice.