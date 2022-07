Kranjska občina opozarja na nedovoljene izlive odpadnih voda v reko Kokro

Kranj, 12. julija - Mestna občina Kranj poziva kmetovalce in gospodinjstva iz vseh občin na območju reke Kokre in njenih pritokov, naj odpadne vode iz greznic in gnojnih jam ne izlivajo v reko. Zlasti ob daljši suši in visokih temperaturah lahko namreč tudi manjše onesnaženje povzroči okoljska tveganja, voda pa postane neprimerna za kopanje.