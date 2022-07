ZNP: Priča smo najbolj brutalnemu posegu politike v medije do zdaj

Ljubljana, 12. julija - V Združenju novinarjev in publicistov (ZNP) z zaskrbljenostjo spremljajo namero vladajoče koalicije, da po postopku, predvidenem za izredne razmere v državi, zamenja vodstvo RTV Slovenija. "Tako brutalnemu političnemu posegu politike v javno RTVS in medije do zdaj še nismo bili priča," so zapisali v sporočilu za javnost.