Štirikratni olimpijski prvak Farah razkril pravo identiteto

London, 12. julija - Britanski tekač na dolge proge Mohamed Farah je v BBC-jevem dokumentarcu prvič razkril, da živi pod lažnim imenom. "Resnica je, da nisem to, kar mislite, da sem," je dejal štirikratni olimpijski prvak v atletiki in oče štirih otrok v napovedniku pred objavo oddaje z naslovom The Real Mo Farah oziroma Pravi Mo Farah.