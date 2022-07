Dogovorjen umik domnevno nasilnih vzgojiteljic iz neposrednega dela z otroki v Slavini

Postojna, 12. julija - Ekipa ministrstva za delo je prejšnji teden obiskala prostore v Slavini pri Postojni, kjer so nastanjeni otroci iz Ukrajine, in se pogovorila z zaposlenimi. Dogovorili so se, da se v dnevno varstvo otrok intenzivno vključita slovenski delavki, ukrajinski zaposleni, za kateri obstaja sum nasilja, pa se umakne iz neposrednega dela z otroki.