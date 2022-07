Vreme: Sončno s spremenljivo oblačnostjo

Ljubljana, 12. julija - Danes bo dokaj sončno s spremenljivo oblačnostjo, sredi dneva in popoldne bo nastala kakšna ploha ali nevihta. Popoldne bo zapihal severovzhodni veter, zvečer na Primorskem prehodno šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 26, na Primorskem do 30 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.