Nekdanji Uberjev lobist za razkritji spornih praks podjetja

London, 12. julija - Lobist Mark MacGann je v ponedeljek priznal, da je kot žvižgač britanskemu časniku The Guardian razkril na tisoče zaupnih datotek ponudnika za deljenje prevozov Uber. Te datoteke so med drugim razkrile etično sporne in potencialno nezakonite prakse, s katerimi je Uber pospešil svojo bliskovito širitev, poroča francoska tiskovna agencija AFP.