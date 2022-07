Odbor DZ za kulturo potrdil vladni predlog novele zakona o RTVS

Ljubljana, 11. julija - Odbor DZ za kulturo je danes na nujni seji z devetimi glasovi za in šestimi proti za obravnavo na seji DZ po nujnem postopku pripravil dopolnjeni vladni predlog novele zakona o Radioteleviziji Slovenija (RTVS). Koalicijski poslanci so poudarjali, da bo RTVS z njim depolitizirana, v SDS in NSi pa so podvomili v iskrene namene vlade.