Organ ZN svari pred ustvarjanjem kratkoročnih dobičkov na račun narave

Bonn, 11. julija - Odsotnost vrednotenja narave v političnih in ekonomskih odločitvah je eden od glavnih motorjev globalne krize biotske pestrosti in hkrati velika priložnost za njeno naslavljanje, v poročilu ugotavlja 82 svetovnih znanstvenikov in strokovnjakov. Ugotovitve so objavili pod okriljem medvladne platforme IPBES, ki je organ Združenih narodov.