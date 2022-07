Gospodarstvu letos za 670,6 milijona evrov razvojnih spodbud

Ljubljana, 11. julija - Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je za letošnje leto dodatno zvišalo načrtovana vlaganja v razvojne projekte slovenskih podjetij in podpornega okolja. Gospodarstvu je tako na voljo 670,6 milijona evrov razvojnih spodbud, kar je 29,9 milijona evrov več, kot je bilo načrtovano v začetku letošnjega leta, so sporočili z ministrstva.