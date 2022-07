Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije presenečena nad izjavo ministra za zdravje glede zadostnega kadra v zdravstveni negi

Ljubljana, 11. julija - Zbornica - Zveza je presenečena izjava ministra za zdravje Danijela Bešiča Loredana o tem, da naj bi bilo po številčnih podatkih v zdravstveni negi dovolj kadra. Njihovi podatki izkazujejo, da je kadra premalo in da so izvajalci, ki so v zdravstvenem sistemu, zaradi manjka kadra preobremenjeni, so opozorili v odprtem pismu.