Newyorške borze uvodoma v rdečem

New York, 11. julija - Newyorške borze so v nov teden vstopile s padci in tako sledile smernicam iz Azije in Evrope. Vlagatelje med drugim skrbi gospodarska rast na Kitajskem, saj se drugo največje svetovno gospodarstvo spopada z novimi izbruhi koronavirusa. Evro je medtem v primerjavi z dolarjem izgubil več kot odstotek.