Zagovornik načela enakosti: Mladoletni prosilci za mednarodno zaščito brez spremstva potencialno obravnavani diskriminatorno

Ljubljana, 11. julija - Zagovornik načela enakosti je opravil oceno diskriminatornosti osmega odstavka 18. člena zakona o mednarodni zaščiti in ugotovil, da so mladoletni prosilci za mednarodno zaščito brez spremstva potencialno obravnavani diskriminatorno. Ministrstvu za notranje zadeve je priporočil, naj to odpravi s spremembo zakonodaje.