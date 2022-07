Po Izoli brezplačno z novima električnima minibusoma

Izola, 11. julija - Po izolskih cestah sta danes prvič zapeljala nova električna minibusa, ki občanom in obiskovalcem nudita brezplačen prevoz po mestu. Kurjerci, kot sta poimenovani novi vozili, bosta do 30. septembra vozili vsak dan med 7. in 22. uro, od 1. oktobra do 31. maja pa ob delavnikih od 8. do 17. ure in ob sobotah od 8. do 13. ure.