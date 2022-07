Ministrstvo za kmetijstvo vabi k podaji mnenj glede skupne kmetijske politike

Ljubljana, 11. julija - Ministrstvo za kmetijstvo je začelo javno razgrnitev okoljskega poročila in strateškega načrta skupne kmetijske politike za obdobje 2023-2027 za Slovenijo. Ta bo trajala do vključno 11. avgusta, ministrstvo, ki bo vmes izvedlo tudi javno obravnavo na to temo, pa v tem času zainteresirano javnost vabi k podajanju pisnih mnenj in pripomb.