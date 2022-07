Pri izkopu najdaljšega predora na drugem tiru odkrili že 21 kraških jam

Divača, 11. julija - Na trasi drugega tira Divača-Koper so izkopali 1005,4 metra prvega in najdaljšega predora Lokev. Z izkopom predora Lokev so začeli novembra lani, doslej pa so naleteli že na 21 kraških jam, so sporočili iz projektnega podjetja 2TDK in dodali, da odkritja zaenkrat ne vplivajo na rok izgradnje projekta.