V Franciji bo zrasla tovarna za proizvodnjo čipov

Pariz, 11. julija - Francosko-italijanski proizvajalec čipov STMicroelectronics in podjetje GlobalFoundries s sedežem v ZDA bosta v Franciji postavila tovarno za proizvodnjo čipov, so sporočili iz družb in kabineta francoskega predsednika Emmanuela Macrona. Investicija je vredna 5,7 milijarde evrov.