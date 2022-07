Največ vrednosti obeh bonov porabljene na zadnji dan veljavnosti

Ljubljana, 11. julija - Najvišja dnevna porabljena vrednost turističnih bonov in bonov za gostinstvo, turizem, šport in kulturo je bila dosežena prav na zadnji dan njune veljavnosti, 30. junija. Turistični boni so bili največkrat unovčeni za prenočitev v hotelih, boni 21 pa za gostinske storitve, kažejo podatki Finančne uprave RS (Furs).