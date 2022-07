V Areni Stožice zvečer Judas Priest

Ljubljana, 12. julija - V Areni Stožice bo drevi koncert britanske heavy metal zasedbe Judas Priest. V Ljubljani se bodo ustavili v sklopu turneje, s katero obeležujejo 50-letnico delovanja in ki so jo poimenovali 50 let heavy metala. Kot predskupina bo nastopila avstralsko-ameriška skupina The Dead Daisies.