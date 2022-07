MZZ ob obletnici Srebrenice: Za prihodnost BiH ključni spoštovanje, dialog in sprava

Ljubljana, 11. julija - Srebrenica mora ostati v našem spominu tudi kot opomin mednarodni skupnosti, da se tovrstna grozodejstva ne bi smela nikoli več ne ponoviti ne dopustiti, so ob današnji 27. obletnici genocida v Srebrenici zapisali na zunanjem ministrstvu ter poudarili, da so za prihodnost BiH ključni spoštovanje, dialog in sprava.