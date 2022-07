Ljubljana, 11. julija - Indeks SBI TOP je v dopoldanskem delu trgovanja na ljubljanski borzi pridobil 0,38 odstotka. Nad gladino so ga potisnile delnice Krke in Cinkarne Celje. Vlagatelji največ povprašujejo po delnicah novomeškega farmacevta, ki so se doslej okrepile za odstotek.