Ljubljana, 11. julija - Slovenija letos gosti 29. mednarodni kongres zastavoslovja, ki ga organizira slovensko grboslovno in zastavoslovno društvo Heraldica Slovenica. Ob tej priložnosti je v Ljubljani danes potekala otvoritvena slovesnost, na kateri so organizatorji izrazili veselje in ponos, da dogodek poteka v Sloveniji.