Azijske borze večinoma v rdečem

Tokio, 11. julija - Azijske borze so v nov trgovalni teden večinoma vstopile s padci osrednjih indeksov. Na večini borz v regiji so se indeksi znižali zaradi skrbi, povezanih z novimi izbruhi covida-19 na Kitajskem, medtem ko so bili vlagatelji na osrednji tokijski borzi po nedeljskih volitvah članov zgornjega doma parlamenta pozitivno razpoloženi.