Požar na Stolu nad Breginjem pogašen, požarišče bodo opazovali

Breginj, 10. julija - Gasilci so z današnjo akcijo zaključili gašenje požara na Stolu nad Breginjem, ki ga je v torek verjetno zanetila strela. Danes so prekopavali požarišče in zalivali morebitna žarišča pod zemljo, saj je požar na strmem pobočju Stol podtalni, je za STA povedal vodja intervencije Peter Rosič.