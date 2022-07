Ljubljana, 10. julija - Promet na mejnih prehodih s Hrvaško se umirja. Osebna vozila na mejnem prehodu Starod za vstop v državo čakajo do ene ure, na menih prehodih Gruškovje, Slovenska vas in Vinica pa pol ure. Na Gruškovju za izstop čakajo eno uro, na Dragonji pa do pol ure, poroča prometnoinformacijski center.