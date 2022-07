Na meji s Hrvaško do dve uri čakanja

Ljubljana, 10. julija - Na nekaterih mejnih prehodih s Hrvaško so tudi danes podaljšane čakalne dobe. Vozniki osebnih vozil trenutno najdlje, do dve uri, čakajo na prehodu Gruškovje, pred katerim je okoli kilometer dolg zastoj. Zastoji so tudi pred prehodoma Dragonja in Sečovlje ter pred predorom Karavanke.