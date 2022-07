Kobarid, 10. julija - Požar na pobočju Stola nad Breginjem na Kobariškem, ki so ga gasili od torka do četrtka, je v soboto znova vzplamtel. Gasilci so požar v soboto pogasili, danes izvajajo zalivanje roba požarišča in prekopavanje, pri delu jim pomaga tudi helikopter.