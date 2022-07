Desetčlanska slovenska ekipa na čelu s Čehom v ZDA po odličje

Eugene, 12. julija - Trije slovenski atleti in sedem atletinj bodo nastopili na svetovnem prvenstvu v Eugenu. Prvenstvo, ki je bilo zaradi olimpijskih iger v Tokiu z lanskega prestavljeno na letošnje leto, bo od 15. do 24. julija, na njem sta velika favorita za medalje tudi Kristjan Čeh in Tina Šutej.